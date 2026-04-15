Zes, Nesci a Irto: «Fake news sul Governo contro il Sud» – VIDEO

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Botta e risposta politico sulla Zes e sulle politiche per il Sud tra Nicola Irto e Denis Nesci.

«Faccio questo video per smontare le ennesime fake news da parte del collega Nicola Irto». A dirlo, in un video pubblicato sui suoi canali social, è l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Denis Nesci, intervenuto per replicare alle dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore dal senatore del Partito democratico.

Il riferimento è alle parole pronunciate ieri da Irto in un video social: «Il Governo non perde occasione per confermare il suo essere contro il Sud. Questa volta abbattendo la Zes del Mezzogiorno a vantaggio esclusivo di una unica, che toglie sviluppo a tutto il Sud». «Così facendo, garantisce competitività solo alle Regioni a trazione leghista. Lo afferma il senatore e segretario regionale del Pd, Nicola Irto. «Sono il Governo del popolo dove e quando conviene a loro», conclude Irto.

Non si è fatta attendere la replica di Nesci, che contesta punto per punto le critiche del parlamentare dem: «Caro Nicola – afferma oggi Nesci – tu affermi che il governo Meloni ha dimenticato il Sud e sbagli perché tra l’altro parli di Zes Calabria quando all’epoca del vostro governo c’erano otto Zes non coordinate che attingevano le risorse esclusivamente attraverso l’Europa. Invece con il governo Meloni c’è una Zes unica con meno burocrazia, più semplificazione e le risorse vengono dall’Europa ma anche dal governo nazionale che ogni anno rifinanzia questo credito d’imposta e i risultati sono palesi».

Lo scontro si inserisce nel più ampio dibattito politico sulle politiche di sviluppo del Mezzogiorno e sull’efficacia della Zes unica, tema che continua a dividere maggioranza e opposizione.

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