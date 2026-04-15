Meloni a Zelensky: «Sostegno a 360° all’Ucraina»

la visita in italia

ROMA «Voglio ricordare con un pizzico di orgoglio quello che il sistema Italia ha messo in campo per aiutare il popolo ucraino ad affrontare le emergenze, le fasi più dure come è stato l’inverno appena trascorso. Noi abbiamo fornito, come era stato richiesto, tempestivamente caldaie industriali, generatori elettrici per far fronte ai blackout, alle interruzioni delle forniture che erano dovute agli attacchi russi. Ora ci stiamo concentrando sull’invio di macchinari medici specialmente per i reparti di maternità». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte al termine dell’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Credo – ha sottolineato la premier – che dobbiamo essere come italiani fieri di questo lavoro fatto a sostegno della popolazione civile. Continuiamo il sostegno a 360° nei confronti dell’Ucraina».

«Abbiamo bisogno assolutamente dei sistemi aggiuntivi di contraerea, per noi sono vitali. Possiamo lavorare insieme per la produzione di questi sistemi di difesa antiaerea, perché dobbiamo assolutamente evitare la normalizzazione di queste azioni della Russia». Queste invece le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ricevuto a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «L’Ucraina ha sviluppato un formato speciale di accordo sulla sicurezza, lo chiamiamo “drone deal”», ha spiegato il leader ucraino. «È importante che ci sia interesse da parte dell’Italia per questo formato di cooperazione, abbiamo concordato che i nostri team lavoreranno sui dettagli del programma».

Zelensky da Mattarella

«E’ un vero piacere accoglierla al Quirinale insieme alla delegazione che l’accompagna e rinnovare non soltanto il sentimento di amicizia profonda che lega Ucraina e Italia, ma anche il grande sostegno, la vicinanza piena dell’Italia al suo Paese, a quanto sta facendo con grande resistenza e grande eroismo». Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. «So -ha aggiunto il Capo dello Stato- che ha visto la presidente del Consiglio, che le ha certamente confermato il sostegno pieno dell’Italia, la fermezza di questa posizione che io condivido pienamente. E le ribadisco che l’Italia sarà sempre al fianco all’Ucraina».

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