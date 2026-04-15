Catania, nuovo ribaltone tra ex Cosenza: torna Toscano al posto di Viali

cambio in panchina

CATANIA Cambio immediato in panchina per il Catania, che decide di interrompere dopo appena un mese l’esperienza di William Viali. L’allenatore, ex Cosenza, paga le due sconfitte consecutive contro Picerno e Crotone, risultati che hanno spinto la società a una nuova e rapida inversione di rotta.

La dirigenza rossazzurra ha infatti scelto di richiamare Domenico Toscano, già esonerato poche settimane fa proprio per lasciare spazio a Viali. Un ritorno che evidenzia la fase di forte instabilità tecnica del club, deciso a rimettere subito ordine in vista della parte decisiva della stagione.

Contestualmente alla panchina, arriva anche un cambiamento nell’area sportiva: si separano le strade con il direttore sportivo Ivano Pastore, altro tassello che lascia il segno in un periodo di profonda revisione interna.

Nonostante le turbolenze, l’obiettivo stagionale resta invariato: consolidare il secondo posto nel girone C della Serie C e presentarsi ai playoff con la migliore posizione possibile per inseguire la promozione in Serie B, categoria che il Catania non disputa da undici anni.

Foto Catania Fc



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