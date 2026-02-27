Arrical, arriva l’ok del Consiglio direttivo al Piano d’Ambito per la gestione dei rifiuti 

il via libera

REGGIO CALABRIA Il Consiglio direttivo d’Ambito di Arrical si è riunito per esaminare e deliberare su punti strategici per il futuro della gestione integrata dei rifiuti in Calabria, confermando il percorso di risanamento e programmazione avviato negli ultimi anni. In apertura dei lavori, il presidente Nicola Fiorita ha comunicato che nel prossimo mese di marzo sarà avviata, in collaborazione con i sindaci dei Comuni capoluogo, una campagna di ascolto nelle Conferenze territoriali di zona (Ctz), con il coinvolgimento della struttura tecnica dell’Autorità. L’iniziativa punta a promuovere un confronto diretto e costruttivo con tutti i sindaci calabresi, rafforzando il dialogo istituzionale e la condivisione delle scelte strategiche in una fase cruciale per l’assetto del sistema regionale dei rifiuti. Il Consiglio ha, inoltre, approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2026-2028. Tra gli elementi di maggiore rilievo, la previsione di una riduzione della spesa per i rifiuti pari a 2 milioni di euro rispetto al 2025. Un dato che conferma il trend positivo già registrato, con un abbattimento complessivo della spesa di 9 milioni di euro nell’ultimo biennio, grazie alla riduzione del costo tariffario. Numeri che testimoniano l’efficacia delle misure adottate e il progressivo consolidamento di una gestione più efficiente e sostenibile. L’Assemblea ha poi deliberato gli indirizzi relativi al documento di studio propedeutico alla definizione del Piano d’Ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani della Regione Calabria. Si tratta di uno strumento fondamentale per delineare il possibile scenario evolutivo del sistema, necessario al raggiungimento degli obiettivi di settore fissati dalla programmazione regionale. La maggioranza dei sindaci rappresentati nel Consiglio direttivo ha espresso la volontà di orientarsi verso un modello di gestione integrata completa che privilegi il controllo pubblico, rispetto al ricorso ai privati, lungo l’intero ciclo di lavorazione dei rifiuti, includendo la selezione delle frazioni secche e la gestione del vetro. Una scelta che punta a rafforzare la governance pubblica del servizio e a garantire maggiore autonomia e trasparenza. «In un territorio regionale caratterizzato da pesanti deficit strutturali – ha dichiarato il presidente Nicola Fiorita – è importante evidenziare la funzione strategica di Arrical, che ha consentito di passare da una fase di continua emergenza a un graduale processo di normalizzazione con benefici per tutti i territori. In questa prospettiva il redigendo Piano d’ambito dei rifiuti, secondo la volontà condivisa dei sindaci, sposerà l’idea di una gestione il più possibile centralizzata, con l’obiettivo di valorizzare sempre di più la risorsa rifiuto, massimizzare l’autosufficienza e proseguire sulla scia dell’abbattimento dei costi tariffari». L’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro, intervenuto nel corso della riunione del Consiglio direttivo, ha evidenziato il percorso positivo portato avanti da Arrical che si incrocia con la programmazione del dipartimento mirata a valorizzare il ruolo strategico dei territori: «L’obiettivo è quello di stare sempre più vicini ai sindaci, nel far sì che i rifiuti vengano considerati come una reale opportunità piuttosto che un onere finanziario. In tal senso, rientrano gli investimenti milionari messi in campo per potenziare e ampliare i centri comunali della raccolta differenziata, ma anche per spingersi maggiormente verso la direzione del riuso, diminuendo gli sprechi e aprendo nuovi orizzonti legati all’economia circolare. Un cambio di paradigma e una svolta culturale che questa giunta regionale ha sposato e che richiedono la condivisione di tutte le amministrazioni».

