Orgoglio, identità, stile. Il film della vittoria “morale” del Catanzaro a Monza – FOTO e VIDEO

l’impresa sfiorata

CATANZARO Orgoglio, identità, stile. Le immagini che arrivano da Monza, dal campo nel quale il Catanzaro ha appena sfiorato – per un solo gol – la Serie A al termine di una gara-rimonta eroica, rendono plasticamente tutto il paradosso che spesso lo sport, e soprattutto il calcio, offre: quello per cui a volte una sconfitta, amarissima, diventa una vittoria, in questo caso una vittoria morale. Cambia poco, all’atto pratico, ovviamente: il sogno spezzato in modo così beffardo fa oggettivamente male, ma il Catanzaro Calcio e tutto quello che gli gira intorno – ambiente, tifoseria e anche un’intera città che nei colori giallorossi si salda in un amore che è più di un amore – a Monza e dagli schermi tv hanno dato a tutto il Paese un’immagine di assoluta bellezza. Al di là dell’aspetto tecnico, con una promozione mancata letteralmente per un soffio, giocata in modo impeccabile per tutto l’anno e soprattutto nell’atto finale, con una prova maiuscola fatta di cuore, generosità e superiorità tattica, c’è un aspetto, per così dire, sociale che va assolutamente esaltato. Quello che del resto dicono le foto e i video, quelli ufficiali e quelli che virano sui social: alcuni iconici, come quello che ritrae mister Aquilani consolare un piccolo tifoso delle Aquile in lacrime; quelli dei giocatori del Catanzaro sotto la curva insieme al presidente Floriano Noto, a sua volta abbracciato a mister Aquilani; le lacrime di Favasuli, talentuoso “ragazzo di Calabria”.

C’è tanto in questa carrellata di immagini che parlano di un progetto sportivo guidato dal presidente Noto che tutta l’Italia ammira, fatto di lungimiranza, competenza, serietà e sobrietà. Davide contro Golia, con un Catanzaro che se l’è giocata alla pari con piazze enormi come Palermo e società facoltose come il Monza (ultima “scommessa” di Silvio Berlusconi, giusto per far capire il livello). La fierezza di una sfida riconosciuta anche dagli avversari: sui social non mancano i complimenti dei monzesi all’indirizzo del Catanzaro, per non parlare dell’onore delle armi che l’allenatore brianzolo Bianco ha tributato ad Aquilani abbracciandolo a fine gara con un gesto esemplare. “Un cammino fantastico, grazie”, si legge sulla pagina facebook ufficiale del Catanzaro. E non c’è bisogno di aggiungere altro. (c. a.) (Foto e video tratti dalla pagina facebook ufficiale del Catanzaro)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato