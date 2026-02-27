Vannacci, parte l’azione di radicamento in Calabria. A Lamezia nasce il Comitato Costituente “144”

il nuovo soggetto politico

LAMEZIA TERME «È stato ufficialmente costituito a Lamezia Terme (Catanzaro) il nuovo Comitato Costituente “Lamezia Terme Cz-144”», che ha come riferimento il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. Lo riferisce una nota del Comitato parlando di «un’iniziativa politica promossa da cittadini e professionisti del territorio con l’obiettivo di ridare fiducia alla comunità e rafforzare il dialogo tra istituzioni e società civile. Obiettivo del movimento è promuovere un’Italia in cui sicurezza, tradizione e progresso coesistano in armonia, rispettando la dignità dell’individuo e riscoprendo i valori ereditati dalle generazioni passate contro ogni tentativo di omologazione culturale». Tra i promotori – prosegue la nota – Giancarlo Talarico, affiancato dal movimento “il Mondo al Contrario” Re Italo Lamezia, composto da Rosario Messone, Giovanni Paola, Amedeo Colacino, Roberto Cilento, Vittorio Rotella, Salvatore Ponticelli, Fernando Ferraiuolo, Vittoria Cinquegrana, Carlo Cilento, Antonello Corapi. «È necessario ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e politica – ha dichiarato Talarico secondo quanto riporta una nota –. Il nostro impegno sarà quello di ascoltare il territorio e proporre soluzioni concrete ai problemi quotidiani della comunità”. Il Comitato Costituente “Lamezia Terme 144” si propone di promuovere incontri pubblici, tavoli tematici e momenti di confronto aperto, coinvolgendo associazioni, giovani e realtà produttive locali. Tra le priorità indicate vi sono lo sviluppo economico, la valorizzazione delle risorse territoriali e il miglioramento dei servizi ai cittadini. Nei prossimi giorni sarà calendarizzata la prima assemblea pubblica, occasione in cui verranno illustrate nel dettaglio le linee programmatiche e le modalità di adesione al comitato futuro nazionale. L’obiettivo dichiarato afferma Talarico è chiaro: costruire un percorso partecipato che possa restituire entusiasmo, responsabilità e fiducia a tutti i cittadini».

