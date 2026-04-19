Ucciso in una sparatoria in discoteca

INDAGA L’ANTIMAFIA DI BARI

BARI Indaga la Direzione distrettuale antimafia di Bari sull’omicidio di Filippo Scavo, il 43enne residente a Carbonara, rione del capoluogo pugliese, ucciso intorno alle quattro del mattino nella discoteca Divine club a Bisceglie (ex Divinae Follie). Sono stati almeno quattro i colpi di arma da fuoco esplosi: uno quello che ha raggiunto la vittima alla base del collo. Soccorso dal personale del 118, è morto poco dopo il suo arrivo nell’ospedale di Bisceglie. Secondo quanto emerso finora dai primi rilievi dei carabinieri del Nucleo investigativo, della locale Tenenza e della scientifica, sarebbero coinvolte più persone nell’azione di fuoco, di cui due armate di pistola. Sono in corso le acquisizioni delle registrazioni dei siatemi di videosorveglianza. (Ansa)

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