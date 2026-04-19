Parto d’urgenza per la donna coinvolta nell’incidente sulla Ss 107: la neonata è in condizioni gravissime

la tragedia

COSENZA Nel gravissimo incidente nella galleria Fiego, lungo la Statale 107, a San Fili, nel quale hanno perso la vita due persone, è rimasta convolta anche una giovane coppia di Amantea, marito e moglie che si erano recati a Cosenza per una visita ginecologica per la donna, in stato di gravidanza. I soccorsi sono stati immediati e i medici intervenuti, non appena si sono resi conto dello stato di gravidanza della giovane, hanno iniziato una corsa contro il tempo. Giunti all’ospedale Annunziata di Cosenza, l’uomo è stato operato a una tibia, mostrando un quadro clinico non allarmante. Situazione diversa per la donna, per la quale si è deciso di intervenire chirurgicamente nella notte con un parto cesareo per tentare di salvare la bimba portata in grembo. Secondo quanto si è appreso la neonata avrebbe una frattura bilaterale del cranio con diffusa emorragia cerebrale: le sue condizioni sarebbero gravissime. Sull’incidente la Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo per accertare dinamica ed eventuali responsabilità. (redazione@corrierecal.it)

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