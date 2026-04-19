Stabilimento balneare devastato dalle fiamme a Marina di Sibari

notte di fuoco

CORIGLIANO ROSSANO Due distinti incendi hanno impegnato per ore le squadre dei vigili del fuoco, tra Marina di Sibari e Corigliano-Rossano. Lo riferisce l’”Eco dello Jonio”. Il rogo più consistente si è sviluppato intorno alle 23 di ieri all’interno di “Storie di Mare”, un noto stabilimento balneare di Marina di Sibari, nel comune di Cassano Jonio risultato negli anni scorsi nella top 10 dei lidi sostenibili della Calabria. Le fiamme hanno rapidamente avvolto la struttura, rendendo necessario un intervento prolungato dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse solo nelle prime ore del mattino, intorno alle 3:30, dopo un lavoro complesso per contenere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Sul posto hanno operato le squadre del distaccamento di Castrovillari, supportate dall’autobotte proveniente dal distaccamento di Corigliano-Rossano. Al momento, le cause del rogo restano ancora da accertare. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Cassano Jonio, guidati dal capitano Chiara Baione, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità. Al momento non si esclude alcuna pista. L’incendio ha parzialmente distrutto la struttura e le fiamme si sarebbe sviluppato nel cuore dell’area dove ci sono i servizi ristorativi e di hospitality. Nella stessa notte, le squadre dei vigili del fuoco di Corigliano-Rossano, inoltre, sono state impegnate anche in un secondo intervento, questa volta a Schiavonea, dove un’autovettura ha preso fuoco in via dei Gladioli. In questo caso, secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incendio non doloso. Due episodi distinti, dunque, ma concentrati nello stesso arco temporale, che hanno richiesto un doppio sforzo operativo e che riaccendono i riflettori sul tema della sicurezza e della prevenzione incendi, soprattutto in un periodo in cui il territorio si prepara alla stagione estiva.

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