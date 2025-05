Reggina, è l’ora della verità: domenica la sfida contro la Scafatese

verso la finale playoff

REGGIO CALABRIA Reggio Calabria si prepara a vivere una giornata di grande calcio. Domenica 18 maggio allo stadio “Granillo” si giocherà la finalissima playoff del girone I di Serie D tra Reggina e Scafatese. Una sfida che, pur non garantendo la promozione diretta, potrebbe risultare decisiva in chiave ripescaggi per la Serie C.

Una sfida insidiosa contro una delle migliori del campionato

L’avversaria della Reggina è la Scafatese, squadra campana che ha chiuso la stagione regolare al terzo posto e che ha dimostrato solidità e qualità durante tutto il torneo. La partita, diretta dall’arbitro Colelli di Ostia Lido, si preannuncia combattuta. In caso di parità nei tempi regolamentari, si procederà ai supplementari; se il risultato dovesse rimanere in equilibrio, passerà il turno la squadra meglio classificata in campionato.

Tifosi al “Granillo”: annullata la gara a porte chiuse

Intanto grande sollievo per la tifoseria amaranto: la Corte Sportiva d’Appello ha annullato la sanzione dell’obbligo di giocare a porte chiuse, precedentemente imposta. La Reggina potrà così contare sul calore del proprio pubblico per la finale playoff. La penalità è stata convertita in una squalifica del campo da scontare successivamente.

Praticò: «Il nostro pubblico sarà la spinta in più»

Il direttore generale della Reggina, Giuseppe Praticò, ha espresso grande soddisfazione per la decisione della Corte. «La possibilità di avere i nostri tifosi al fianco della squadra è per noi motivo di gioia e orgoglio», ha dichiarato. «Siamo certi che, come sempre nei momenti importanti, il pubblico delle grandi occasioni saprà far sentire tutto il proprio calore». Praticò ha inoltre ringraziato l’avvocato Sbarbaro per il lavoro svolto nel ricorso. (redazione@corrierecal.it)

