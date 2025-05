Reggio Calabria, Azione riparte da Giuseppe Graziano

la designazione

REGGIO CALABRIA Azione avvia una nuova fase a Reggio Calabria con la nomina di Giuseppe Graziano, Presidente dell’Assemblea regionale, a Commissario Provinciale. La decisione è stata presa dal Segretario Nazionale Carlo Calenda, in accordo con la Direzione Nazionale, a seguito di una riorganizzazione interna – motivata da questioni tecniche – che ha reso necessario il rinnovo delle cariche degli organi provinciali. “Desidero – dichiara Giuseppe Graziano – riconoscere e apprezzare l’impegno del Presidente provinciale uscente Santo Suraci, dei sindaci di Azione della provincia reggina e di tutti i dirigenti locali che hanno lavorato con passione e dedizione in questi anni. È stato fatto un lavoro importante che, nei mesi scorsi, ha portato anche alla candidatura di Ramona Calafiore nella lista per le Europee. Il mio – scandisce – sarà un incarico temporaneo. Sarà per me prioritario, infatti, incontrare presto tutti i dirigenti e tesserati del partito per programmare insieme – aggiunge il neo commissario provinciale – le attività future che accompagneranno il partito verso la prossima fase assembleare per la definizione della nuova struttura organizzativa”. “Con l’arrivo di Giuseppe Graziano – commenta Santo Suraci – si apre una nuova fase per il nostro partito ,a lui va il mio più sincero in bocca a lupo, a testimonianza di affetto e stima già pregresse” .

