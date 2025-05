Taekwondo, la Calabria investe sul futuro: 200 bambini protagonisti

gli eventi fita

CATANZARO Nel Palagallo di Catanzaro e nella palestra dell’istituto scolastico Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria, ieri si sono svolte due manifestazioni di avviamento al taekwondo promosse dal Comitato regionale Fita Calabria con il contributo della Delegazione reggina, guidata dal maestro Salvatore Chiovaro. In tutto, con successo in termini di pubblico e di apprezzamento, hanno partecipato oltre 200 bambini dai quattro ai sette anni, che hanno eseguito particolari esercizi e una serie di gare con impegno, entusiasmo e spirito di gruppo.





«Queste attività – spiega Giancarlo Mascaro, presidente del Comitato regionale Fita Calabria – rientrano nel nostro programma di avvicinamento dei bambini e delle loro famiglie alla nostra disciplina, che insegna ad allenare il corpo e la mente, a rispettare le regole, a porsi obiettivi agonistici e di vita per raggiungerli con il continuo miglioramento di sé stessi. È molto importante far conoscere da subito le caratteristiche del taekwondo e coinvolgere i familiari. Dal canto loro, i bimbi si abituano a confrontarsi con i coetanei, iniziano ad acquisire esperienza, socializzano e con la pratica sportiva crescono in salute e restano lontani dalle devianze, anche da quelle digitali. Per questo, ogni anno organizziamo eventi del genere». Alla giornata di Reggio Calabria ha presenziato il coordinatore regionale di Sport e Salute, Walter Melacrino, sempre attento e vicino al taekwondo calabrese. Le iniziative regionali del Comitato Fita Calabria sono terminate e riprenderanno dopo l’estate. Il 21 giugno si terranno a Cosenza gli esami per il conseguimento della cintura nera. Il 30 e il 31 maggio prossimi, invece, diversi bambini tesserati in Calabria parteciperanno con le rispettive società al torneo nazionale di taekwondo Kim e Liù, che si svolgerà al Foro Italico. A seguire, l’1 e 2 giugno gli atleti calabresi più grandi gareggeranno, sempre al Foro Italico, per la The Olympic Dream Cup-Coppa Italia 2025 di taekwondo.

