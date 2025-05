Pd, al congresso ha votato il 70% degli iscritti. Irto verso la proclamazione

dai partiti

LAMEZIA TERME «La Commissione regionale per il Congresso, riunitasi oggi, ha esaminato i verbali pervenuti dai circoli territoriali, certificando la regolarità delle formalità di voto. La percentuale di partecipazione si attesta sopra il 70% degli aventi diritto al voto. Il segretario regionale del Partito Democratico della Calabria sarà proclamato all’apertura della prima assemblea regionale, che verrà convocata nei prossimi giorni». Lo riferisce la Commissione regionale per il congresso del Pd. Il segretario rieletto è il riconfermato Nicola Irto, unico candidato alla segreteria regionale dei Dem. Risultano proclamati eletti anche i 160 candidati della lista “Ri-Generazione” quali componenti dell’assemblea regionale (QUI i nomi). «La Commissione regionale per il Congresso – si legge ancora – convalida le operazioni elettorali e i risultati e delega il presidente della Commissione, Girolamo Demaria, a procedere alla convocazione dell’assemblea regionale e alla proclamazione ufficiale del segretario regionale, all’apertura dei lavori della stessa». (c. a.)





