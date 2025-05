l’iniziativa

Continuano gli appuntamenti con “I Giorni dell’Olio”, gli eventi di degustazioni organizzati dal Consorzio Olio di Calabria Igp per far conoscere le qualità dell’olio calabrese di eccellenza direttamente nei luoghi dove nasce. Giovedì 22 maggio tappa a Limbadi, presso Olio Pata, per una giornata all’insegna della “EVO Experience”. L’iniziativa, finanziata dal FEASR – PSR Calabria 2014/2020 Misura 3 – Intervento 3.2.1., sta riscuotendo- da mesi- molto interesse e tanta partecipazione. Questo format itinerante è dedicato alla scoperta delle eccellenze dell’olio extravergine di oliva calabrese, attraverso una serie di degustazioni guidate che permettono ai partecipanti di conoscere le caratteristiche uniche dell’Olio di Calabria IGP. Gli eventi si svolgono in diverse location della Calabria, tra frantoi e locali selezionati, offrendo un’esperienza immersiva nel mondo dell’olio extravergine.

Durante ogni evento, come in questo caso presso l’azienda Pata,esperti del settore e produttori locali accompagnano i partecipanti in un viaggio sensoriale, illustrando il processo di produzione, i benefici per la salute e i migliori abbinamenti culinari. L’obiettivo principale dell’iniziativa è valorizzare e promuovere il patrimonio olivicolo calabrese, rafforzando la consapevolezza del marchio Olio di Calabria IGP e incentivando il consumo di prodotti locali di alta qualità. “I Giorni dell’Olio – EVO Experience” rappresentano un’opportunità unica per conoscere da vicino le tradizioni e le tecniche di coltivazione che rendono l’olio calabrese un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Molteplici, finora, le tappe in diverse località della regione, offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di immergersi in un viaggio sensoriale alla scoperta dell’oro verde di Calabria.

