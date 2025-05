Crotone fuori dai playoff: il Vicenza vince anche in casa e passa il turno

fine del percorso

VICENZA Termina al “Menti” di Vicenza il sogno playoff del Crotone di mister Emilio Longo. Dopo l’1-2 dello “Scida” i pitagorici avrebbero dovuto compiere un’impresa per superare il turno, ma contro i biancorossi non c’è stato nulla da fare. Alla fine a spuntarla sono stati proprio i padroni di casa per 1-0. Buona ma inefficace sotto porta la reazione di Tumminello e compagni. Per puntare al ritorno in serie B bisognerà attendere ancora.

Già dopo 13 minuti il Vicenza va a segno ma l’arbitro dopo un check al Var annulla per fuorigioco. Al 18’ ripartenza dei padroni di casa sulla sinistra con Zonta che mette al centro per Rauti il cui destro a botta sicura viene respinto da Armini che si immola col corpo in scivolata. Il gol è nell’aria e arriva al 20’con Ferrari che riceve al limite, supera Armini e trafigge D’Alterio col destro. Al 23’ Vinicius viene strattonato in area di rigore ma l’arbitro lascia proseguire e il Var non interviene. Al 35’ problemi fisici per Silva, prende il suo posto Tumminello. Al 38’ proprio Tumminello col mancino dalla distanza dopo una palla persa da Ronaldo, Confente vola sulla sua sinistra e respinge in angolo. Sul corner successivo allontana la minaccia la difesa di casa. Al 43’ Squali a pochi centimetri dal pareggio con un bolide di Tumminello da fuori, su assist col petto di Vinicius, il tiro finisce di pochissimo alto. Al 48’ Tumminello su punizione, l’ex Cuomo si immola e ribatte col corpo. Il primo tempo si chiude qui. Sono due i cambi effettuati da Longo all’intervallo: dentro Rispoli e Barberis, fuori Armini e Gallo. Al 50’ Tumminello dalla destra per Giron, il suo sinistro viene respinto in angolo. Sul corner Success spazza Leverbe. Problemi fisici per Guerini che lascia il posto ad Oviszach. Al 65’ Rauti col destro, dal limite, conclusione di poco fuori alla destra di D’Alterio. Al 79’ dopo un check al Var per un possibile fallo di mani in area del Vicenza l’arbitro lascia proseguire. All’83’ gran tiro di Guido Gomez dal vertice dall’interno dell’area di rigore, Confente si supera deviando in angolo. Finisce qui.

Il tabellino

VICENZA: Confente; Cuomo, Leverbe, Sandon; De Col, Carraro, Ronaldo (13’st Della Latta), Zonta (27’st Rossi), Costa; Rauti (27’st Della Morte), Ferrari (13’st Morra). A disp.: Massolo, Gallo, Fantoni, Laezza, Beghetto, Talarico, Garnero. All. Vecchi

CROTONE: D’Alterio; Guerini (17’st Oviszach), Cocetta, Armini (1’st Rispoli), Giron; Gallo (1’st Barberis), Vinicius; Silva (35’pt Tumminello), Gomez, Vitale; Murano (39’st Ricci). A disp.: Sassi, Martino, Piras, Groppelli, Stronati, Cantisani, Schirò. All. Longo

ARBITRO: Mastrodomenico di Matera

MARCATORI: 20’pt Ferrari (V)

NOTE: ammoniti: Armini (C), Silva (C), Vinicius (C), Ronaldo (V), Ferrari (V).

Foto L.R. Vicenza

