Forum PA, la Regione presenta l’Avviso “Fondo Imprese donne e giovani”

l’iniziativa

CATANZARO L’assessore regionale alle Politiche del lavoro e Formazione professionale della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, insieme al direttore generale di Arpal, Pietro Manna, ha presentato, oggi, al Forum PA 2025, l’Avviso “Fondo Imprese donne e giovani” (Fideg), rivolto alla creazione d’impresa e alla promozione del lavoro autonomo, in particolare a favore di donne e giovani. All’iniziativa, che si è svolta all’interno dello stand del Dipartimento della Funzione pubblica, hanno partecipato anche il vice capo di gabinetto della Regione Calabria, Maria Cantarini, e il responsabile del settore finanziario di Arpal Calabria, Elena Maria Latella. L’intervento prevede l’avvio di percorsi formativi e di accompagnamento alla creazione di impresa in favore di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e di donne, che intendano costituire una nuova impresa. Concluso positivamente il detto periodo di formazione, verrà offerto un servizio di consulenza finalizzato alla elaborazione e definizione dell’idea imprenditoriale, da sottoporre all’eventuale ammissione al finanziamento. L’obiettivo è quello di promuovere l’imprenditorialità e supportare lo sviluppo di nuove realtà produttive. “Con il lancio del Fondo Imprese Donne e Giovani – ha detto l’assessore Giovanni Calabrese – la Regione Calabria compie un passo concreto verso la valorizzazione dei talenti femminili e giovanili. Vogliamo offrire reali opportunità a chi desidera mettersi in gioco, creare impresa e contribuire allo sviluppo economico del nostro territorio. Sostenere le politiche attive del lavoro significa investire nel futuro della Calabria e Arpal rappresenta un ente strategico per costruire percorsi efficaci di formazione, accompagnamento e inserimento lavorativo. La presenza al Forum PA è la testimonianza di un impegno istituzionale forte e coerente, orientato a promuovere inclusione, innovazione e crescita sostenibile”. Arpal Calabria (Agenzia per la Politiche Attive del Lavoro in Calabria), è un ente strumentale della Regione con il compito di sostenere le politiche attive del lavoro ha presentato al Forum PA, che si inserisce nell’ambito del programma di interventi finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. La mission di Arpal è quella di progettare, coordinare e attuare, in maniera innovativa, interventi e azioni per favorire l’inserimento ed il reinserimento lavorativo, la formazione professionale ed il supporto all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in stretta sinergia con istituzioni, imprese e cittadini. “La nostra partecipazione al Forum PA 2025 – ha dichiarato Pietro Manna – ospitati dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata un’occasione importante e prestigiosa per presentare le attività dell’agenzia che ha come obiettivo quello di sostenere le politiche attive del lavoro, in stretto coordinamento con i servizi per il lavoro, progettando e promuovendo interventi e azioni per favorire l’inserimento ed il reinserimento lavorativo, la formazione professionale ed il supporto all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in sinergia con istituzioni, imprese e cittadini.” La collaborazione con il Dipartimento funzione Pubblica nell’ambito del Forum PA ha rappresentato un’importante vetrina per presentare l’Agenzia, i suoi compiti istituzionali ed i suoi obiettivi, attraverso un momento di dialogo con la stampa e gli operatori del settore. Un appuntamento importante per rafforzare il proprio ruolo all’interno della rete della pubblica amministrazione, oltre che per uno scambio di esperienze con altri attori pubblici e conoscere buone pratiche, innovazioni tecnologiche e modelli organizzativi già sperimentati altrove. L’avviso è consultabile al seguente link: http://www.aziendacalabrialavoro.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15689:avviso-pubblico-fideg&catid=166&Itemid=764 )

