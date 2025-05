«A Lamezia scelta giusta con Lo Moro. Pronti a costruire l’alternativa in Calabria» – VIDEO

VERSO IL VOTO

LAMEZIA TERME A Lamezia Terme è stata fatta «una scelta giusta, qui c’è un progetto politico chiaro, una coalizione costruita attorno a obiettivi precisi, con al centro la legalità, l’etica pubblica, il contrasto al malaffare e alla corruzione. E c’è un’interprete affidabile, una donna competente che ha già dato prova di sé a livello locale e nazionale». Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a un incontro pubblico a Lamezia Terme a sostegno della candidata sindaco del centrosinistra Doris Lo Moro. A moderare l’incontro il giornalista del Corriere della Calabria Danilo Monteleone. Per Conte la sfida elettorale di Lamezia Terme rientra in uno scenario nazionale: «Ovunque – ha proseguito il leader del M5S – stiamo lavorando per costruire un’alternativa a queste destre che governano da tre anni e stanno facendo precipitare il Paese in una condizione di difficoltà economica. Le imprese soffrono, i cittadini sono in affanno: lo certificano i dati Istat. Poi, ogni tanto, la Presidente Meloni si vanta di presunti successi che conoscono solo lei e i suoi amici. Ma gli italiani, da nord a sud, raccontano un’altra realtà, fatta di malcontento crescente».





Giuseppe Conte a Lamezia Terme

Le future Regionali

Conte ha fatto un passaggio anche sulla realtà regionale: «Il malcontento – ha proseguito il leader M5S – è evidente. I problemi storici della Calabria non sono stati risolti. Noi del Movimento 5 Stelle continuiamo a lavorare con umiltà, restando vicini ai territori. Siamo pronti ad assumerci la responsabilità di costruire un’alternativa anche qui. La Calabria merita di correre al passo con le altre regioni e non rimanere sempre indietro. Siamo pronti ad assumerci ogni responsabilità, ma è prematuro parlare di nomi o candidature. Ora bisogna costruire un progetto serio e inclusivo, che parta dall’ascolto dei cittadini, dai loro bisogni reali. Il diritto alla salute, alla mobilità, alla valorizzazione dei borghi interni e del turismo devono essere priorità. Serve – ha concluso Conte – una svolta vera, che rimetta i cittadini al centro e ridia dignità a questa terra».

«Governo di incapaci»

Da Conte poi critiche ad alzo zero all’indirizzo del governo. «Mentre non fa nulla per gli stipendi, per le liste d’attesa negli ospedali, questo governo dei 209 miliardi che abbiamo portato all’Europa addirittura ne ha spesi fin qui solo 70. Noi siamo indietro su tutto. Sono stati cancellati tantissimi asili in Ido, tanti tagli per la sanità. Questa è un’occasione storica che stiamo perdendo. Sono davvero incapaci». E ancora: «Non mi meravigliano i litigi all’interno della maggioranza, sono abilissimi a tenerli nascosti, però purtroppo adesso man mano che si va avanti stanno ovviamente deflagrando. L’ultima volta in Consiglio dei ministri i ministri della Lega e quindi il vicepresidente del Consiglio dei ministri hanno votato contro gli altri ministri. Perché? Perché è una coalizione che è mantenuta insieme e cementata dal potere, quando si tratta poi di posti di potere come era quest’ultima votazione poi chiaramente si infiamma, si divide e litigano. Ma c’è un dato che supera qualsiasi altra valutazione: la loro conclamata incapacità. Sono tre anni di governo: fin qui ha detto che era stato Conte, saltando a pie’ pari il governo Draghi era sempre colpa di Conte. Poi per qualsiasi problema era colpa delle cavallette, era colpa del maltempo, era colpa di qualsiasi evento catastrofico a livello nazionale e internazionale. Però sono tre anni che governa, tre leggi di bilancio e il disastro economico-sociale è sotto i nostri occhi. La Meloni – conclude Conte – se ne assumerà la responsabilità? Lei no, ma gli italiani sono ben consapevoli». (a. cant.)

