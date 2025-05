Cosenza capitale delle Camere di Commercio italiane all’estero

l’appuntamento internazionale

COSENZA Dal 21 al 23 giugno 2025, Cosenza sarà il crocevia dell’economia internazionale con la 34ª Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE), promossa e ospitata dalla Camera di Commercio di Cosenza in collaborazione con Assocamerestero, Unioncamere e il supporto di Promos Italia.

200 delegati provenienti da 63 Paesi e rappresentanti delle 86 Camere italiane nel mondo si riuniranno presso la sede della Camera di Commercio di Cosenza, per avviare confronti, scambi di esperienze e sinergie con il sistema imprenditoriale locale.

La Convention è stata presentata ufficialmente oggi presso la sede della Camera di Commercio di Cosenza, nel corso di una conferenza stampa alla presenza dei media locali e nazionali. All’incontro hanno partecipato il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, e il Presidente di Assocamerestero, Mario Pozza.

“Accogliere la Convention a Cosenza – ha dichiarato il Presidente Klaus Algieri è un atto di visione e responsabilità. Significa credere nel valore della nostra imprenditoria, che merita di affermarsi anche fuori dai confini nazionali. È un’opportunità unica per amplificare il nostro potenziale, rafforzare la cultura dell’export e consolidare la proiezione internazionale della provincia di Cosenza e quindi anche della Calabria”.

“Le 86 Camere di Commercio Italiane all’Estero sono una risorsa strategica per l’internazionalizzazione delle PMI – ha dichiarato il Presidente di Assocamerestero, Mario Pozza – punto di connessione con le comunità d’affari italo-estere. Il loro radicamento nei contesti economici locali permette di supportare le imprese nell’interpretare e governare i continui cambiamenti dello scenario globale. Il raccordo con le Camere di commercio in Italia è centrale per giocare di squadra, offrendo alle PMI informazioni in anteprima sull’evoluzione dei mercati mondiali. Ringraziamo la CCIAA di Cosenza e il Presidente Algieri per aver fortemente voluto questa edizione della Convention Mondiale, certi che sarà foriera di nuove sinergie e opportunità per questo territorio e per le sue imprese.”

Il momento centrale della tre giorni sarà il convegno istituzionale “Destinazione Calabria: investimenti e talenti per lo sviluppo della Calabria all’estero”, in programma lunedì 23 giugno dalle 10 alle 13:30. Parteciperanno rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, tra cui il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Presidente di Assocamerestero Mario Pozza, il Presidente di Unioncamere Andrea Prete, insieme al sindaco di Cosenza Franz Caruso, alla Presidente della Provincia Rosaria Succurro e al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Saranno previste due tavole rotonde con uno spazio di approfondimento su internazionalizzazione, turismo delle radici, innovazione e sostenibilità, con la partecipazione di delegati dalle CCIE di Stati Uniti, India, Germania, Francia, Argentina e Brasile, accademici calabresi e rappresentanti del mondo imprenditoriale.

Nel pomeriggio dello stesso giorno si svolgeranno gli incontri B2B tra oltre 140 imprese locali e i rappresentanti delle Camere italiane all’estero. L’obiettivo è facilitare l’avvio di nuovi progetti di collaborazione e promuovere l’apertura verso nuovi mercati, in un’ottica di crescita strutturata e duratura.

Per rafforzare ulteriormente il legame tra imprese locali e mercato globale, la Camera ha previsto un pacchetto di incentivi destinato a premiare le aziende che stipuleranno accordi di collaborazione con le CCIE. Tra le misure previste figurano voucher economici per pacchetti funzionali alla penetrazione dei mercati esteri.

Con la Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, Cosenza si afferma come snodo strategico del Made in Italy e piattaforma di lancio per il futuro dell’economia calabrese nel mondo.

