Diga del Melito, il plauso del prefetto di Catanzaro De Rosa alla Guardia di finanza

CATANZARO Il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, in una nota, esprime il suo «plauso al Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Catanzaro per la brillante indagine che ha consentito di far emergere un ingente danno erariale per la mancata realizzazione di un’opera pubblica considerata di interesse strategico e di intervenire, al contempo, sulla perpetrazione di un danno ambientale arrecato dai manufatti realizzati con l’impiego di svariate tonnellate di cemento armato in spregio alle caratteristiche delle zone di elevato valore naturalistico. I fatti contestati dalla Procura Regionale della Corte dei Conti riguardano lo sbarramento artificiale del “Fiume Melito” e la mancata realizzazione della “Diga sul Fiume Melito” che sarebbe dovuta sorgere tra i Comuni di Gimigliano, Sorbo San Basile e Fossato Serralta». Analogo ringraziamento è espresso dal Prefetto «alla Questura di Catanzaro e al Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro per l’operazione di Polizia Giudiziaria che lo scorso 20 maggio ha condotto all’arresto di 8 presunti esponenti della cosca di ‘ndrangheta radicata nell’area di Sambiase del Comune di Lamezia Terme e riorganizzatasi, con attuali ramificazioni, nei vicini Comuni costieri. In questo caso le attività di Polizia hanno dimostrato l’attitudine camaleontica dei gruppi criminali nell’autorinnovamento intorno a nuovi assetti di equilibrio, pur di perseguire gli interessi illeciti».

