Incidente in autostrada tra Vazzano e Sant’Onofrio: 5 feriti

lo scontro

VIBO VALENTIA Un violento scontro fra un autotreno e un furgone è avvenuto oggi pomeriggio lungo l’A2 tra gli svincoli di Vazzano e Sant’Onofrio, causando il ferimento di cinque persone. A causa dell’incidente, è temporaneamente chiusa l”Autostrada del Mediterraneo’ in direzione nord, in prossimità del km 349,900, tra gli svincoli di Vazzano e Sant’Onofrio in provincia di Vibo Valentia. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un furgone e un autotreno. Sul posto stanno operando le Forze dell’Ordine, il 118 e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

