la sentenza

COSENZA La Corte d’Appello di Catanzaro ha assolto Pierpaolo Tormento (difeso dall’avvocato Mario Scarpelli) dall’accusa di aver violato la sorveglianza speciale. In particolare, l’imputato era stato fermato mentre si trovava a bordo di una automobile in compagnia di un soggetto già noto alle forze dell’ordine. In primo grado era sopraggiunta una condanna a 11 mesi nei confronti di Tormento, oggi invece la pronuncia in appello della sentenza di assoluzione. (f.b.)