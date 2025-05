Catanzaro, a Palazzo De Nobili il segno indelebile di Michele Traversa

la cerimonia

CATANZARO Con una cerimonia carica di commozione ed emozione oggi pomeriggio il ritratto di Michele Traversa è stato apposto nella galleria che, all’interno del Comune di Catanzaro, è dedicata ai sindaci della città: un nuovo omaggio al leader politico – storico esponente del centrodestra – scomparso l’11 aprile dopo aver lasciato un segno indelebile a Catanzaro e in Calabria (è stato assessore regionale, parlamentare e presidente della Provincia e sindaco di Catanzaro). Alla cerimonia ha partecipato il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, erede politica di Traversa: «Michele Traversa – ha detto la Ferro – è stato un uomo interamente dedito alla politica e al bene pubblico. Potremmo elencare molte opere realizzate sotto la sua guida, ma ciò che conta davvero sono le qualità con cui le ha realizzate. Michele ha sempre lavorato con l’obiettivo di rendere questa città un vero capoluogo, protagonista e orgogliosa, al di là delle appartenenze politiche. Ha avuto una visione nobile, una volontà ferma e inclusiva». «Quando penso a Michele Traversa – ha detto a sua volta il sindaco Nicola Fiorita -lo faccio con un sentimento di sincera simpatia umana. L’ho conosciuto da ragazzo e, pur nelle inevitabili differenze politiche, ho sempre riconosciuto in lui grandi qualità, sia come uomo che come amministratore: un’onestà assoluta, un amore straordinario per questa città, l’impegno costante, la capacità di realizzare opere importanti». A rendere omaggio a Traversa anche il prefetto Castrese De Rosa: «È davvero bello vedere il mondo della politica unirsi intorno alla figura di un suo figlio illustre, Michele Traversa, che ha lasciato un ricordo indelebile. Mi metto nei panni della sua famiglia: quale consolazione più grande per una moglie, un figlio, se non sapere che tutta la comunità si stringe attorno a loro? Al di là delle appartenenze politiche e delle differenze di idee, questo segno di unità nel nome di Michele Traversa vi fa grande onore». Il ritratto di Traversa è opera del pittore catanzarese Francesco Coppoletta, in arte Mastrofrà.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato