Cosenza, conferenza del sindaco sui concorsi pubblici espletati dall’Amministrazione comunale

COSENZA Alla luce delle recenti notizie di stampa che hanno riportato la posizione assunta da alcuni consiglieri comunali di minoranza in ordine alle procedure concorsuali espletate di recente dall’Amministrazione comunale, il Sindaco Franz Caruso ha convocato per martedì 27 maggio, alle ore 12,00, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, una conferenza stampa nel corso della quale il primo cittadino farà piena luce sulle procedure seguite. L’incontro con i giornalisti è stato convocato dal Sindaco Franz Caruso per martedì 27 maggio, nel rispetto della tornata elettorale per le amministrative di Rende, al fine di evitare qualsiasi interferenza con le consultazioni in corso.