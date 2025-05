Elezioni a Cassano, è sfida tra Avena, Gaudiano e Iacobini (in testa)

AMMINISTRATIVE 2025

CASSANO JONIO Chiuse le urne a Cassano allo Ionio, centro che si prepara al dopo-Papasso con la sfida tra Antonello Avena (Articolo21), Carmen Gaudiano (centrosinistra) e Gianpaolo Iacobini (centrodestra), in testa in base ai primi dati non ufficiali con il 53,6%. Appena sopra il 35% l’unica donna in corsa – il cui nome è stato indicato in continuità col sindaco uscente – mentre per Avena le prime proiezioni riportano il dato dell’11,3%.

Qui l’affluenza definitiva è al 60,54%.

(In aggiornamento)

