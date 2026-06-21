Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:26
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

ALTA TENSIONE IN MEDIO ORIENTE

«Lo Stretto di Hormuz chiuso fino a nuovo ordine»

Teheran aveva disposto la chiusura dopo gli attacchi di Israele sul Libano

Pubblicato il: 21/06/2026 – 11:11
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«Lo Stretto di Hormuz chiuso fino a nuovo ordine»
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

ROMA Lo Stretto di Hormuz “rimane chiuso e la marina dei Guardiani della Rivoluzione non concederà permessi di passaggio fino a nuovo ordine”. Lo scrive l’agenzia iraniana Fars citando “fonti militari”. Teheran aveva disposto una nuova chiusura dello Stretto a causa degli incessanti attacchi israeliani sul Libano, proseguiti anche stamane nonostante un teorico cessate il fuoco. (Agi)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
hormus
hormuz chiuso
iran
israele
stretto hormuz
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x