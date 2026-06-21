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ALTA TENSIONE IN MEDIO ORIENTE
«Lo Stretto di Hormuz chiuso fino a nuovo ordine»
Teheran aveva disposto la chiusura dopo gli attacchi di Israele sul Libano
Pubblicato il: 21/06/2026 – 11:11
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ROMA Lo Stretto di Hormuz “rimane chiuso e la marina dei Guardiani della Rivoluzione non concederà permessi di passaggio fino a nuovo ordine”. Lo scrive l’agenzia iraniana Fars citando “fonti militari”. Teheran aveva disposto una nuova chiusura dello Stretto a causa degli incessanti attacchi israeliani sul Libano, proseguiti anche stamane nonostante un teorico cessate il fuoco. (Agi)
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