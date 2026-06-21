Meloni a sorpresa al raduno degli alpini

il 50esimo anniversario del terremoto in friuli

ROMA La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto una visita a sorpresa al raduno degli alpini del Triveneto, in corso a Gemona del Friuli (Udine), nel 50/o anniversario del terremoto. Meloni ha percorso un tratto di sfilata fino al palco delle autorità salutando al suo passaggio le persone che assistevano all’evento ai due lati della strada. La presidente si è quindi fermata a salutare il labaro dell’Ana, decorato con 26 medaglie d’oro, chinando il capo. Meloni è quindi ripartita poco prima delle 12, dopo un breve bagno di folla. Una visita lampo a sorpresa, dove è stata salutata dagli alpini e dalla folla. (Ansa)

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