Elezioni a Isola Capo Rizzuto, in testa la sindaca uscente Vittimberga

amministrative 2025

ISOLA CAPO RIZZUTO Dai primi dati non ufficiali nel popoloso centro del Crotonese, la sindaca uscente Maria Grazia Vittimberga sarebbe in testa con le sue 4 liste civiche, seguita da Maurizio Piscitelli, sostenuto da altrettante liste di centrodestra, fermo a una decina di punti di distacco, in una classifica chiusa da Andrea Filici, sostenuto dalla lista del Partito democratico di cui è segretario cittadino.

(In aggiornamento)

