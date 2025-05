Elezioni a Scilla, Ciccone avanti nella sfida a tre

AMMINISTRATIVE 2025

SCILLA Sfida a tre per il Comune di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, tornato al voto dopo la parentesi di un commissariamento disposto a seguito dello scioglimento del comune per infiltrazioni della ‘ndrangheta.

Quando sono state scrutinate 4 sezioni su 7, è Gaetano Ciccone avanti con il 43,86% delle preferenze, seguito da Rocco Bueti con il 31,77% e poi Carmen Santagati con il 24,37%. Nel centro turistico del Tirreno reggino uno dei pochi casi di affluenza in crescita rispetto alla precedente tornata amministrativa: 54,39% contro 53,61%.

(In aggiornamento)