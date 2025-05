Gaetano Ciccone eletto sindaco di Scilla

amministrative 2025

SCILLA E’ Gaetano Ciccone il nuovo sindaco di Scilla. Il Comune in provincia di Reggio Calabria i cittadini sono tornati al voto dopo la parentesi di un commissariamento disposto a seguito dello scioglimento del comune per infiltrazioni della ‘ndrangheta. A contendersi lo scranno più alto di Palazzo San Rocco erano una donna e due uomini: Carmen Santagati, Rocco Bueti e Gaetano Ciccone, alla guida di tre liste civiche, rispettivamente espressione di centrodestra per Santagati e centrosinistra per Bueti e Ciccone.

Gaetano Ciccone, eletto precedentemente per ben due volte, nel 2001 e nel 2006, diventa per la terza volta sindaco di Scilla. Ha prevalso sugli sfidanti ottenendo il 39,69% dei voti con la lista “Sviluppo e solidarietà”. A seguire Rocco Bueti con la lista “Scilla Unita” e il 35,17% e Carmen Santagati con la lista “Scilla Mediterranea” e il 25,14%.

Nel centro turistico del Tirreno reggino uno dei pochi casi di affluenza in crescita rispetto alla precedente tornata amministrativa: 54,39% contro 53,61%.

