“L’amore bugiardo”, stasera su Raiuno la storia di Denis Bergamini

l’apputamento

COSENZA “L’amore bugiardo” – seconda puntata di “Cose Nostre” il programma condotto da Emilia Brandi, stasera lunedì 26 maggio, alle 23.30 su Rai – racconterà la storia di Donato Bergamini, detto Denis, calciatore del Cosenza Calcio, morto il 18 novembre del 1989 in circostanze non chiare. Per anni si è tentato infatti, di accreditare la tesi del suicidio, che non ha mai convinto i suoi familiari. Denis, protagonista della storica promozione in serie B del Cosenza Calcio, aveva infatti una vita felice e ricca di soddisfazioni: i tifosi lo amavano, era l’idolo della curva e di tutte le ragazze cosentine. Si innamora di Isabella Internò, una ragazza di 17 anni e loro amore la relazione arriva al capolinea tra recriminazioni e gelosie due anni dopo. il 18 novembre del 1989, Denis Bergamini viene, secondo il racconto della Internò, travolto da un camion restando ucciso. La ragazza sosterrà per 35 anni la stessa versione: Denis sotto quel camion si è gettato. Dopo anni di battaglie giudiziarie da parte della famiglia, nel 2017 sono state riaperte le indagini arrivando a una sentenza di primo grado che dichiara colpevole Isabella Internò di omicidio volontario in concorso con ignoti e la condanna a 16 anni di carcere. Per la sorella Donata che non ha mai smesso di lottare per la memoria di suo fratello, è un primo gradino verso la piena verità.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato