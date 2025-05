La storia di Bergamini approda su Sky. Ieri boom di ascolti su Raiuno

il caso

COSENZA “Il cono d’ombra – la storia di Denis Bergamini” e’ il nuovo podcast di Pablo Trincia: una produzione originale di Sky Italia e Sky Tg24, in collaborazione con Sky Crime, realizzato in collaborazione con Tapelessfilm e con il sostegno di Calabria Film Commission. Si tratta di un podcast, realizzato in sette episodi, raccontato da Pablo Trincia e scritto dallo stesso Trincia insieme a Debora Campanella, che ricostruisce nel dettaglio la storia del centrocampista del Cosenza e la sua tragica fine. I primi due episodi saranno disponibili in anteprima da oggi, 27 maggio, su Sky Tg24 Insider, e dal 31 maggio su tutte le principali piattaforme, con un episodio al giorno.

Ascolti Rai, “Cose Nostre” con il caso Bergamini raggiunge il 9.4% seconda serata



Intanto ieri sera in evidenza in seconda serata su Rai 1 “Cose Nostre”, con Emilia Brandi che, con la prima puntata, dal titolo “Amore bugiardo”, anche in questo caso dedicata all’omicidio di Denis Bergamini, ha raggiunto il 9,4% di share e 969 mila spettatori nella prima parte e il 7,4% e 469 mila spettatori nella seconda.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato