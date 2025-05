“Tre grandi cuori rossoblù”: Cosenza ricorda Marulla, Bergamini e Catena

l’evento

COSENZA Il prossimo 12 giugno 2025, il Comune di Cosenza ospiterà un evento di grande significato emotivo e sportivo, promosso dall’associazione culturale Cosenza Calcio 1914. L’iniziativa, dal titolo “Tre grandi cuori rossoblù: Bergamini, Catena, Marulla”, si terrà alle ore 11 nel Salone di rappresentanza e sarà un momento dedicato alla memoria di tre figure leggendarie del calcio cosentino.

Denis Bergamini, Massimiliano Catena e Gigi Marulla non sono soltanto nomi impressi nella storia del club: sono simboli di passione, talento e profondo legame con la maglia rossoblù. A ricordarli saranno ex compagni di squadra, allenatori e giornalisti.

L’incontro sarà anche occasione per riflettere sul valore umano e sportivo lasciato in eredità da questi atleti, che hanno incarnato lo spirito del Cosenza con coraggio e dedizione. Nel corso della cerimonia verrà inoltre ricordato Ciccio Delmorgine, altra figura storica del calcio cittadino. A rendergli omaggio sarà, tra gli altri, Piergiorgio Lecce, ex portiere dei Lupi e figlio dell’indimenticato presidente Biagio Lecce. L’evento è aperto a tutti.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato