«L’avviso per le infrastrutture in agricoltura misura importante sotto molteplici aspetti»

l’intervento

CATANZARO Lo stanziamento di 40 milioni di euro per le infrastrutture «vuol dire riuscire ad avvicinare sempre di più il cittadino al territorio in un momento in cui la nostra regione è diventata attrattiva anche dal punto di vista turistico». Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti, con riferimento all’avviso per gli investimenti per le infrastrutture in agricoltura presentato oggi alla Regione. «E’ una misura – ha proseguito Statti – che consente anche a tutti coloro che visitano la nostra regione di trovare delle infrastrutture compatibili con le loro aspettative. Noi abbiamo visto di buon occhio questa misura e abbiamo collaborato insieme al dipartimento Agricoltura e all’assessore Gallo alla sua stesura perché la riteniamo importante soprattutto per le aree interne, per creare quelle infrastrutture che consentano anche di evitare lo spopolamento di determinate aree importanti per la nostra regione anche in un’ottica di contrasto al dissesto idrogeologico e di mantenimento di determinate condizioni ambientali».

