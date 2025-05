Infrastrutture per l’agricoltura, la Regione mette sul tavolo 40 milioni

dalla cittadella

CATANZARO Un impegno finanziario ragguardevole, pari a 40 milioni, destinato a investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per il rilancio e lo sviluppo delle aree interne della Calabria arginando lo spopolamento: lo prevede l’Avviso pubblico Sr D07 predisposto dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e presentato in una conferenza stampa alla Cittadella dall’assessore Gianluca Gallo. L’avviso – consultabile alla fine dell’articolo – rientra nel Complemento di Programmazione per lo Sviluppo rurale Calabria 2023/2027.

L’intervento di Gallo

«Mettiamo a disposizione dei Comuni calabresi – ha specificato Gallo – fondi per infrastrutture rurali, strade rurali, acquedotti rurali, elettrificazione rurale su richiesta delle organizzazioni professionali, guardando anche al turismo e all’accoglienza. Ogni Comune avrà a disposizione 150mila euro fino a 10mila abitanti, 200mila euro oltre 10mila abitanti per realizzare le infrastrutture che deciderà di realizzare. Si tratta un’azione complessiva attraverso i fondi del Csr 2327 che muove i primi passi. Siamo pronti a elaborare le graduatorie in tempi brevissimi. Si tratta di interventi destinati ai Comuni che abbiamo concordato anche con Anci Calabria per fare in modo che i comuni possano dare servizi infrastrutturali ai loro agricoltori. L’obiettivo – ha rilevato Gallo – è anche ripopolare le aree interne e creare vitalità nelle aree interne: questa è la finalità del Complemento di sviluppo rurale 2023-27 attraverso fondi comunitari. I numeri della nostra agricoltura e del nostro export ci dicono che c’è vitalità, è una regione che non è più ultima grazie all’azione del governo Occhiuto. Noi vogliamo proseguire su questa strada e credo che altri risultati verranno fuori presto». Il bando è rivolto praticamente a tutti i Comuni della Calabria ad eccezione dei capoluoghi. Secondo quanto riferito in conferenza stampa la dotazione finanziaria, ora pari a 40 milioni, potrà essere ulteriormente implementata.

Tipologie di investimenti

Tre le tipologie di investimento previsti dal bando: realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità rurale (realizzazione di opere di nuova viabilità; ampliamento, ristrutturazione, messa in sicurezza della rete viaria esistente; manufatti accessori nell’ambito del tratto viario oggetto dell’intervento), realizzazione, adeguamento ed efficientamento delle reti idriche delle comunità rurali (nuovi acquedotti e/o adeguamento ed efficientamento delle reti di distribuzione idrica; realizzazione e/o adeguamento dei sistemi fognari; realizzazione e/o ripristino di fontanili), realizzazione, adeguamento e ampliamento delle reti primarie e dei relativi sottoservizi (rete dell’energia elettrica, rete del gas; reti per l’illuminazione pubblica; reti telefoniche e banda ultra larga). Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, il dirigente generale del Dipartimento regionale Agricoltura Giuseppe Riitano e i rappresentanti delle confederazioni agricole. (c. a.)

