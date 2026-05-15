Rai, Giachetti si ammanetta in Aula: «Mi autosequestro»

la protesta shock

«Contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete». Lo ha detto Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, in un intervento nell’Aula della Camera, alla fine del quale si è ammanettato al proprio banco parlamentare alla Camera. «Al dodicesimo giorno di sciopero della fame per chiedere il ritorno alla legalità, sbloccando la paralisi e il sequestro della Commissione Vigilanza Rai, nella maggioranza nessuno ha ritenuto di dover dare qualsiasi segnale, se non preoccuparsi per la mia salute. Invece di preoccuparsi per la mia salute, sarebbe utile che tutti ci occupassimo della salute della democrazia. Ho allora deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Vigilanza Rai», ha concluso.

«Le manette le ho prese in un sexy shop»

In questo momento è da solo in aula? «Sono col personale della Camera, povere vittime di questa mia iniziativa, il presidente Fontana ed il vicepresidente Costa mi hanno inviato subito lo staff sanitario, che mi ha visitato» ha risposto al programma “Un Giorno da Pecora”. Cosa crede che succederà dopo questa sua protesta? «Spero non mi portino fuori con la forza, io non ho bisogno di fare show – ha spiegato – vorrei che arrivassero risposte politiche». La sua famiglia è stata informata di quanto sta avvenendo? «Sono un po’ preoccupati anche se sono abituati a questo tipo di proteste». Dove ha preso le manette con cui si è incatenato ai banchi di Montecitorio? «Le manette, che sono legate allo scranno, le ho dovute comprare ad un sexy shop perché in Italia le manette non si possono vendere». E se dovesse fare la pipì? «Mi sono messo un pannolone, ho pensato a tutto», ha spiegato Giachetti a Un Giorno da Pecora prima di dover interrompere il collegamento per parlare col presidente Fontana, nel frattempo arrivato al suo banco.