Un progetto da 8 milioni di euro, Vibo Valentia sogna il suo acquario comunale

sviluppo costiero

VIBO VALENTIA La Giunta comunale di Vibo Valentia ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) relativo all’intervento di “Riqualificazione funzionale ed urbanistica dell’area retro porto – Acquario comunale”, finanziato nell’ambito del Contratto istituzionale di sviluppo “Calabria – Svelare Bellezza” per un importo complessivo di 7.980.520 euro. L’intervento riguarda l’area dell’ex deposito costiero Basalti Energia, a Vibo Marina, e rappresenta uno dei progetti strategici di rigenerazione e valorizzazione del waterfront cittadino. La realizzazione dell’acquario comunale costituirà un nuovo polo attrattore turistico, educativo e ambientale, capace di rafforzare l’identità marittima della città e di inserirsi nel sistema degli attrattori del territorio.

«Cambierà il volto di Vibo Marina»

Grande soddisfazione da parte del sindaco Enzo Romeo: «L’approvazione del Dip segna un passaggio fondamentale verso la realizzazione di un’opera che cambierà il volto della nostra Marina. L’acquario non è solo un progetto infrastrutturale, ma un investimento culturale, turistico e identitario. Vibo merita luoghi capaci di generare bellezza e questo intervento va esattamente in questa direzione. Ringrazio tutti gli uffici per il lavoro svolto e per la determinazione con cui stanno accompagnando questo percorso strategico per la città». Soddisfatto anche l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone: «L’approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione ci permette di avviare concretamente la fase progettuale dell’acquario, un’opera che rappresenta una straordinaria opportunità di rigenerazione per l’area retroportuale. Desidero ringraziare gli uffici del Settore 5, con la dirigente Lorena Callisti e il Rup Massimo Trimmeliti, per il lavoro puntuale e competente. Continueremo a lavorare con impegno per consegnare alla città un’infrastruttura moderna, sostenibile e capace di generare sviluppo».

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