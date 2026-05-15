Daniel Ibañes resta alla guida della Pirossigeno

futsal

La Pirossigeno Cosenza Futsal ha annunciato e la conferma di mister Daniel Ibañes Caetano alla guida tecnica della Prima Squadra.

«Una scelta che nasce dalla volontà di dare continuità ad un percorso costruito nel tempo. Ibañes – riporta una nota del club – è più di un semplice allenatore: è uomo di futsal capace di trasmettere valori, equilibrio e mentalità vincente.

Nel corso della sua esperienza in rossoblù ha saputo conquistare il rispetto dell’ambiente grazie al suo spessore umano, alla capacità di entrare in sintonia con il gruppo e ad una visione tecnica di altissimo profilo. Con lavoro, sacrificio e personalità, mister Ibañes ha già scritto pagine importanti della nostra storia recente, conducendo la squadra ad una salvezza memorabile e dimostrando, ancora una volta, il valore di un allenatore abituato alle grandi sfide. Il girone di ritorno (18 punti conquistati) condotto dalla squadra rossoblù nel campionato appena concluso non è bastato per assicurarsi la permanenza in Serie A ma conferma la validità della scelta operata nel volerlo nuovamente alla guida dei lupi.

Ma ciò che rende speciale questo legame è soprattutto il rapporto costruito con la città, con i tifosi e con ogni componente della famiglia rossoblù. Le sue parole al ritorno in rossoblù – “Un piacere essere di nuovo qui” – hanno raccontato meglio di qualsiasi discorso il sentimento reciproco tra Daniel e la Pirossigeno Cosenza».

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