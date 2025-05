Oliverio “fuori onda”: «Succurro e marito farabutti». La presidente della Provincia: «Penoso» – VIDEO

il “caso”

COSENZA «Mario Oliverio diffama me e mio marito, come mostra questo filmato. Ci chiama farabutti, senza accorgersi che sono ancora accese le telecamere della sua conferenza stampa di oggi. Che registrano i suoi insulti e mostrano un uomo logorato dalla brama di potere, rosso e cupo in volto, incapace di contegno e di rispetto». Lo scrive in un post sui social Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza, con riferimento alla conferenza stampa di Mario Oliverio sui bilanci dell’ente: Succurro al post allega un video con un fuori onda di Oliverio (video in fondo). «Non so – prosegue la Succurro – se la sua sia rabbia incontenibile per tutte le occasioni che ha sprecato, per i buchi che ha lasciato nella Provincia di Cosenza, perché l’abbiamo smascherato, perché ha perso per sempre la poltrona o per tutti questi motivi insieme. Comunque – conclude la Succurro – mi fa molta pena, perché un ex presidente della Regione non deve perdere il controllo, soprattutto nei riguardi delle donne». (redazione@corrierecal.it)

