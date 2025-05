«Positivo l’appello di Principe. Avviamo un confronto concreto sull’area vasta»

il dibattito

MONTALTO UFFUGO Si apre anche a Montalto Uffugo il dibattito sul futuro dell’area urbana. A intervenire è il consigliere comunale Mauro D’Acri, che accoglie con favore l’invito al dialogo del nuovo sindaco di Rende sulla costruzione di un progetto di area vasta. “Accolgo positivamente l’appello del sindaco di Rende – dichiara D’Acri – perché rappresenta un cambio di passo nel metodo e nella visione. Parlare di area vasta, e non più solo di città unica, consente di coinvolgere tutti i comuni limitrofi e costruire insieme una strategia condivisa per il futuro del nostro territorio.” D’Acri annuncia inoltre l’intenzione di portare il tema all’attenzione dell’intero consiglio comunale di Montalto Uffugo: “Mi farò promotore di una seria discussione sull’area vasta e su tutti i vantaggi che questa comporta. Lo sviluppo della zona urbana guarda verso nord, e Montalto ha il dovere e il diritto di assumere un ruolo centrale in questo percorso.” “Se è vero, come dicono gli studi, che nei prossimi anni Montalto registrerà il più alto incremento demografico percentuale dell’area urbana, allora dobbiamo farci trovare pronti, con una visione chiara e condivisa.” Un ruolo rafforzato anche dai numerosi investimenti previsti sul territorio: “Sul nostro comune e nelle immediate vicinanze si concentrano opere strategiche come la nuova stazione ferroviaria, lo svincolo autostradale, il nuovo ospedale ai confini e un’area industriale in espansione. Tutti segnali che indicano chiaramente la centralità futura di Montalto Uffugo.” Il consigliere evidenzia poi i benefici concreti derivanti da un’area vasta ben strutturata, in particolare sulla gestione dei servizi condivisi: Efficienza e qualità: la condivisione di risorse e competenze tra comuni permette di migliorare l’erogazione dei servizi pubblici e ottimizzare tempi e costi. Riduzione delle spese: evitare duplicazioni e gestire servizi in forma associata libera risorse da reinvestire sul territorio. Equità e accesso uniforme: una pianificazione integrata garantisce servizi omogenei su tutto il territorio, riducendo disuguaglianze tra centro e periferia. Attrattività per investimenti: un sistema territoriale coeso è più competitivo nel reperire fondi nazionali ed europei per progetti di sviluppo. “Solo con una visione ampia e integrata possiamo affrontare le sfide del nostro tempo e costruire un futuro solido, valorizzando le identità locali all’interno di un progetto comune. Montalto deve esserci, con determinazione e consapevolezza”, conclude D’Acri.





Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato