Rischio infiltrazioni mafiose nei lavori per il Ponte, Salvini incontra Melillo

il nodo infrastrutture

ROMA Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha incontrato il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. Lo si legge in una nota del Mit. Salvini ha ribadito di voler prevenire e contrastare con la massima determinazione tutte le possibili infiltrazioni criminali con particolare riferimento alle grandi opere a partire dal ponte sullo Stretto. Domani pomeriggio Salvini sarà a Reggio Calabria, in Prefettura, per incontrare i soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione dell’opera, con particolare attenzione alla tutela della legalità e alla sicurezza dei lavoratori: alle 18,15 è previsto un punto stampa. Venerdì Mattina Salvini è atteso a Messina per lo stesso motivo. (c. a.)

