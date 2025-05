San Luca, gestione dello stadio e dell’area mercatale: chiuse le indagini per 15 persone – NOMI

l’inchiesta

LOCRI La Procura di Locri ha chiuso le indagini preliminari per 15 persone nell’ambito dell’inchiesta che vede coinvolto l’ex sindaco di San Luca Bruno Bartolo e l’ex assessore comunale all’Urbanistica Francesco Cosmo. Le indagini sul modus operandi di gestione dello stadio di San Luca e dell’area mercatale del Santuario di Polsi, condotte dai carabinieri sotto il coordinamento della Procura di Locri, portarono all’applicazione di sei misure cautelari.

Le accuse

Secondo l’accusa l’ex sindaco e l’ex assessore comunale avrebbero intessuto una «vera e propria intesa collusiva» con i commercianti presso l’Area Mercatale del Santuario di Polsi. Le indagini, svolte anche tramite intercettazioni audio e video, hanno preso spunto da alcuni controlli amministrativi nei confronti di esercizi commerciali effettuati nel settembre del 2022 in occasione della Fiera della Montagna, indetta dal Comune di San Luca. In particolare, l’ex assessore Cosmo, che era responsabile della procedura di assegnazione degli spazi pubblici destinati alla vendita di articoli religiosi, alimenti e bevande durante la tradizionale ricorrenza religiosa del mese di settembre, anche con il concorso dell’ex sindaco avrebbe – secondo l’accusa – ricorso alla «costituzione di atti falsi, rilasciato illegalmente (in totale carenza di istruttoria, di graduatorie e, finanche, in assenza delle istanze dei beneficiari)». Le indagini hanno consentito di ricostruire anche come veniva gestito lo stadio comunale, attraverso una «intesa delittuosa, intercorsa tra i medesimi amministratori comunali e i dirigenti della società di calcio “A.S.D. San Luca 1961″, militante all’epoca dei fatti, nel campionato di calcio di serie D. Nella circostanza, le intercettazioni hanno permesso di ricostruire, in dettaglio, le varie fasi preparatorie e il suo successivo concretizzarsi, tra il mese di novembre 2023 e il gennaio 2024, dell’accordo fraudolento finalizzato a far ottenere in concessione alla “A.S.D. San Luca 1961” lo stadio comunale “C. Alvaro”, eludendo, anche in questo caso, le procedure previste dalla legge». (m.r.)

Gli indagati

Bartolo Bruno (cl. ’49)

Cosmo Francesco (cl. ’81)

Campolo Rocco Alberto (cl. ’74)

Costanzo Antonio (cl. ’73)

Giampaolo Salvatore Giuseppe (cl. ’81)

Rechichi Domenico (cl. ’70)

Antonio Italiano, (cl. ’93)

Maria Umbrella, (cl. ’57)

Antonio Romeo, (cl. ’67)

Caterina Frascà, (cl. ’47)

Antonia Italiano, (cl. ’47)

Vanessa Antonella Pelle, (cl. ’91)

Salvatore Manglaviti, (cl. ’68)

Teresa Manglaviti, (cl. 2003)

A.S.D. San Luca, in persona del legale rappresentante Francesco Giampaolo

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato