Artigiano in Fiera, l’inaugurazione allo stand della Calabria – FOTO

il taglio del nastro

MILANO La Regione Calabria partecipa con una presenza di rilevo alla prima edizione primaverile di Artigiano in Fiera, il prestigioso evento internazionale dedicato all’artigianato e alle eccellenze territoriali, in programma a Rho Fiera Milano fino al prossimo 2 giugno. Nello spazio espositivo della Calabria, oltre 100 aziende artigiane e agroalimentari hanno l’opportunità di presentare e valorizzare le produzioni, portando in vetrina l’identità, la creatività e i sapori autentici del territorio. Questa edizione è stata inaugurata alla presenza del governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, con il consueto taglio del nastro al padiglione Calabria Straordinaria. «Sono in ottimi rapporti con tutte le regioni e sono contento che la Calabria, che come prodotti e come artigianato rappresenta un’eccellenza, abbia avuto questo privilegio», dice Fontana. L’ottimo successo ottenuto a Milano è frutto di una serie di azioni dedicate e rivolte al sostegno delle micro e piccole imprese con l’obiettivo chiaro di rafforzare la presenza delle realtà produttive calabresi sui mercati nazionali ed internazionali.

«Prima non avevano la possibilità di far conoscere i loro prodotti fuori dalla Calabria perché queste imprese non hanno la possibilità di avere un direttore commerciale, di fare un investimento in un canale di distribuzione. La Regione da tempo li sta sostenendo, sostiene la maggior parte degli oneri legati alla promozione dei loro prodotti per dare la possibilità di vendere fuori alla Calabria e per dare alla regione la possibilità di raccontarsi come un territorio ricco di eccellenze», sostiene ai nostri microfoni il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.







«Mi collego alla riflessione di Occhiuto, sono piacevolmente sorpreso di vedere tanti giovani che hanno girato il mondo tornare in Calabria a lavorare nel comparto agricolo, nella trasformazione, nella parte artistica e stanno diventando nuovi protagonisti del proprio territorio», confessa Antonio Intiglietta presidente Ge.Fi. Spa, società che organizza in Fiera di Milano.

«La Giunta Occhiuto supporta l’artigianato calabrese, lo ha sempre fatto, sia accompagnando le imprese nelle fiere internazionali sia con diverse misure incentivanti. Il frutto di questo lavoro è evidente perché l’export cresce, le aziende che vogliono partecipare alle fiere internazionali sono sempre di più. Siamo contenti e orgogliosi del fatto che i nostri artigiani, con la qualità dei propri prodotti, riescano anche a raccontare la storia, la tradizione, l’identità e il nostro territorio. La Calabria è più accessibile, più collegata: i voli stanno aumentando così come gli arrivi. Raccontarla al meglio significa sostenere questo processo di crescita». Il commento è dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico Rosario Varì.

Soddisfatto l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo. «800 espositori, 100 sono calabresi e tantissimi del settore agroalimentare che vengono qui per esporre i loro prodotti di elevata qualità, quelli primari ma anche e soprattutto quelli trasformati. Fa piacere rivederli spesso in manifestazioni come la fiera a Milano, segno evidente che c’è un’attenzione che in passato non c’era stata». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato