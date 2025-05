Nuvola Comics, si chiude domani con la 2ª edizione del premio “Gianni De Luca”

il festival del fumetto

CATANZARO «A Catanzaro ho visitato una mostra bellissima, di spessore internazionale. Mi è piaciuta molto l’organizzazione e la vostra ospitalità, ho trovato una città preparata e bella, sorprendente la diversificazione del paesaggio, la bontà del cibo e del vino. Mi è piaciuto molto il melting pot generazionale al complesso del San Giovanni. Nuvola fa bene a fare tante attività, diversificando l’offerta culturale e riempiendola di contenuti attraverso i talk. Continuate così, la strada che avete intrapreso è quella giusta».



David Lloyd e il pubblico del San Giovanni

Con queste parole il maestro David Lloyd ha salutato la città di Catanzaro dopo essere stato l’ospite d’onore della seconda edizione di Nuvola, il festival del fumetto, del gioco e dell’arte del capoluogo di regione. La rassegna chiuderà i battenti domani, 30 maggio, insieme al Nuvola Expo, la mostra che ha ospitato gli originali di Gianni De Luca e di Valentina di Guido Crepax insieme all’arte dell’autore di V for Vendetta, con uno spazio speciale dedicato agli artisti calabresi e alle nuove produzioni. Il gran finale di Nuvola prevede l’assegnazione della seconda edizione del Premio Gianni De Luca. Istituito nel 2024, per volontà della direzione artistica del festival, il premio intende avvicinare le giovani generazioni all’arte del fumetto, del disegno e dell’illustrazione. Ha finalità culturali e non di lucro, né ha fondi specifici allocati. Possono concorrere tutte le personalità che abbiano riportato particolari successi nell’ambito della creazione artistica in particolare dell’illustrazione e del fumetto, della pittura e dell’incisione, nonché personalità di spicco nell’ambito dell’imprenditoria legata al mondo dell’arte fumettistica. Il premio viene intitolato a Gianni De Luca fumettista, illustratore, pittore e incisore, originario di Gagliato, tra i più grandi maestri della nona arte, cui dedicò la maggior parte delle proprie sperimentazioni. A De Luca, ha inteso rendere omaggio il vincitore della prima edizione del premio, Vincenzo Filosa, che ha realizzato il manifesto della seconda edizione di Nuvola ispirandosi alla poetica del grande maestro. La Giuria Tecnica, che ha avuto il compito di selezionare i profili degli artisti finalisti sulla base di evidenti ed acclarati meriti professionali, è composta da: Donatella Monteverdi (Assessora alla cultura del Comune di Catanzaro), Virgilio Piccari (Presidente Accademia di Belle Arti di Catanzaro), Tito Faraci (Fumettista, scrittore, curatore della collana Feltrinelli Comics), Andrea Mazzotta (Giornalista ed esperto dell’arte fumettistica), Laura De Luca (Giornalista, artista e figlia di Gianni De Luca).

Il premio consiste in un manufatto artistico realizzato dalla studentessa dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro Alois Arruzza. La cerimonia di consegna si svolgerà venerdì 30 maggio alle 17.30 alla Biblioteca comunale De Nobili. Intervengono: Laura De Luca, Vincenzo Costantino assessore al Turismo del comune di Catanzaro, Donatella Monteverdi assessora alla Cultura comune di Catanzaro, Virgilio Piccari direttore Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Giovanni Audino Art and Design director, Emiliano Lamanna direttore artistico Nuvola.

