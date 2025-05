A Catanzaro ritorna il festival nazionale “Cuore Cantastorie”

il cartellone

CATANZARO Il primo e unico festival nel suo genere in Italia in cui suoni, tradizioni e dialetti di tutta la Calabria, e non solo, si incontrano nel ricordo di Otello Profazio. E’ stato presentato il Festival Nazionale dei Cantastorie, giunto alla quarta edizione, in programma il 13 e 14 giugno a Catanzaro e rigorosamente ad ingresso gratuito. Il Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro sarà luogo di incontro per i cantastorie, provenienti da tutta Italia, con un’iniziativa che mira a promuovere l’identità storica dei luoghi e la bellezza delle tradizioni popolari. Un viaggio all’insegna della musica e del folklore che porta la firma di Francesca Prestia, una delle cantastorie più autorevoli del Sud Italia, che con impegno e passione ha voluto dare vita ad un progetto che potesse valorizzare Catanzaro travalicando i confini locali. Una quarta edizione – sostenuta dalla Regione Calabra nell’ambito dell’avviso attività culturali e con la compartecipazione del Comune di Catanzaro – che rende omaggio alla figura di Otello Profazio, scomparso due anni fa, che più di tutti ha esportato la canzone dialettale calabrese in Italia e nel mondo. Venerdì 13 giugno, alle 17.30, sarà inaugurata l’esposizione fotografica e documentale “Grazie, carissimo Otello!” a cura di Gian Paolo Borghi, noto studioso di tradizioni popolari ed etnologo. Seguirà il momento di approfondimento culturale in occasione del Convegno nazionale dei Cantastorie in cui interverranno Tiziana Oppizzi e Claudio Piccoli dell’associazione culturale “Il cantastorie on line”, Giuseppe Tripodi, scrittore e amico dell’artista Profazio, Massimo De Pascale autore del libro “Otello Profazio. A viva voce”, Paolo Bolano giornalista Rai, a cui si aggiungerà l’esibizione del cantastorie siciliano Mauro Geraci. Sabato 14 giugno la serata culminerà con il concerto, produzione originale del Festival, che vedrà per la prima volta riuniti i cantastorie rappresentativi di tutta la Calabria: Rocco Jenco, Nino Racco, Biagio Accardi, Nando Brusco, Fulvio Cama. “Non esiste un Festival dei Cantastorie in Italia, penso perciò che Catanzaro possa ritagliarsi uno spazio importante per la musica popolare e punto di incontro per artisti di ogni provenienza”, ha commentato Francesca Prestia. “Non sono solo tarantelle, le ballate dei cantastorie parlano di temi come la ‘ndrangheta, il femminicidio, la resistenza sociale, ed è importante coinvolgere anche i più piccoli. Il festival ha voluto dedicare loro delle giornate didattiche, partite quest’anno da Borgia, e che interesseranno tutti i territori”. Per l’assessore al turismo e marketing territoriale del Comune di Catanzaro, Vincenzo Costantino, “è un tassello importante di una programmazione più ampia e variegata all’interno del quale abbiamo voluto condividere iniziative che possano dare una nuova identità alla città, puntando sugli elementi di attrattività. Gli eventi popolari e di tradizione possono contribuire anche a creare un ponte tra generazioni diverse, parlando ai giovani, sposando l’idea del brand Catanzaro città in cui tutto si incontra”. Durante la due giorni ci sarà spazio anche per il gusto: gli ospiti di Cuore Cantastorie potranno, infatti, assaggiare il piatto tipico del morzello, grazie alla collaborazione dell’Antica congrega Tre Colli: “Questa esperienza rappresenta un esempio di come si possa fare rete in maniera concreta – ha detto il presidente Francesco Bianco – sposando gli obiettivi di un’iniziativa che valorizza la cultura popolare generando forti ricadute sociali per il territorio”

