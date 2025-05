Comunali a Lamezia, la coalizione di centrodestra: «Murone ha già la maggioranza in Consiglio»

la nota

LAMEZIA TERME «In merito al risultato elettorale del primo turno delle elezioni comunali, sancito dal voto libero e democratico degli elettori e certificato dagli organi competenti, i Coordinatori e i Delegati di lista della coalizione di centrodestra a sostegno del candidato sindaco Mario Murone intendono fare chiarezza per contrastare interpretazioni fuorvianti e notizie infondate volte a generare confusione nell’elettorato in vista del turno di ballottaggio. La Commissione Elettorale Centrale sta attualmente svolgendo un’attività di verifica meramente numerica dei risultati provenienti dalle sezioni elettorali, basandosi sui verbali e le tabelle di scrutinio redatti in duplice copia e trasmessi al Comune e alla stessa Commissione. Alla data odierna, da tale attività non è emersa alcuna variazione significativa riguardante i voti assegnati ai candidati a sindaco – definiti al 100% – né alle coalizioni – definite al 50%.

Alla luce dei dati disponibili e confermati, la composizione del Consiglio Comunale risulta già definita e non subirà modifiche a meno di quanto previsto dalla legge in caso di ballottaggio. Pertanto, il Consiglio sarà così composto: 13 consiglieri per la coalizione di centrodestra, 8 consiglieri per la coalizione di centrosinistra, 3 consiglieri per la coalizione civica di centrodestra. L’unica possibile variazione potrà avvenire esclusivamente in caso di vittoria al ballottaggio di Mario Murone. In tal caso, la coalizione di centrodestra otterrà 2 consiglieri aggiuntivi, che saranno sottratti alla coalizione di centrosinistra, come previsto dal premio di maggioranza. Nessuna variazione è invece prevista per la coalizione civica. Questo chiarimento si rende necessario per ristabilire la verità dei fatti e per garantire un’informazione corretta, trasparente e rispettosa della volontà popolare espressa nelle urne». Lo scrivono i Coordinatori e i Delegati di lista della coalizione di centrodestra a sostegno del candidato sindaco di Lamezia Terme Mario Murone.

