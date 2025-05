Straface: «Su 106 e elettrificazione ionica le solite bugie 5S»

il botta e risposta

“Il governo nazionale ha finanziato, e non programmato, i fondi della SS 106 con 3,8 miliardi, quando nei trent’anni precedenti era stato stanziato soltanto un miliardo. I progetti, le gare d’appalto e i tanti cantieri aperti sono cosa concreta e non favolette. I lavori di elettrificazione della linea Jonica, finanziati e banditi dalla Regione, procedono in linea con la programmazione stabilita, dopo anni di chiacchiere e zero risultati da parte di chi governava, poteva fare e non ha fatto nulla. Così come è in fase di realizzazione l’alta velocità ferroviaria in Calabria, con il progetto di linea Salerno-Reggio che prevede un’importante riduzione dei tempi di percorrenza. Questa è la realtà, mentre al M5S restano solo la becera propaganda e la narrazione disperata di un mondo al contrario. Non proprio una linea di successo visti i perenni tonfi elettorali e la caduta di consenso che riscuote ormai nella nostra regione”. Lo afferma la presidente della terza commissione Sanità del Consiglio regionale Pasqualina Straface esprimendo, è scritto in una nota, “sgomento per le dichiarazioni rese dalla deputata Vittoria Baldino secondo la quale i 3 miliardi per la nuova 106 sono il frutto della programmazione del governo precedente di cui il M5S era espressione”. “Leggiamo anche – prosegue Straface – che l’elettrificazione della linea jonica non esiste e che l’Alta Velocità e una mera utopia. Un misto di sciocchezze e bugie che tendono a una cupa visione disfattista della realtà. Gli esponenti calabresi del M5S le provano davvero tutte per non scomparire completamente dai radar della politica. I loro risultati elettorali, è questa la verità, sono sempre più miseri e indicano un consenso in via di evaporazione costante. Ragion per cui, presi dalla disperazione, alzano di continuo il livello delle menzogne, della propaganda più sfacciata. Un giorno sì e l’altro pure la loro mission è provare a demolire le tante cose positive che il governo nazionale e quello guidato dal presidente Occhiuto stanno concretamente realizzando nella nostra regione, nella sanità, nel lavoro, nel turismo, nelle infrastrutture, nel sistema del trasporto aereo, nell’attrazione degli investimenti e soprattutto nel ricostruire una rinnovata immagine di fronte al Paese e al mondo. Oggi però – Conclude Straface – si è toccato il fondo”.