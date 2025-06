Cutro, in fiamme le auto di due sorelle: danni alla palazzina in cui vivono

il rogo nella notte

CUTRO Notte di fiamme e paura a Cutro, dove tra sabato e domenica un rogo quasi certamente di natura dolosa ha distrutto le auto di due sorelle, Eugenia e Sara Valerio, rispettivamente di 31 e 23 anni: si tratta di due city car, una Mercedes e una Fiat, parcheggiate una accanto all’altra in via Orazio Flacco, su cui affaccia la casa dove le due donne abitano (il palazzo ha subito dei danni per le fiamme che hanno causato anche un blackout). L’episodio molto probabilmente intimidatorio potrebbe essere collegato a un precedente del mese scorso, quando a Cremona – dove vive la minore delle sorelle – era stata incendiata un’altra sua auto per motivi familiari, almeno a detta degli inquirenti.

Sul caso di ieri i carabinieri stanno indagando e anche i vigili del fuoco potrebbero raccogliere elementi decisivi, posto che le telecamere di videosorveglianza in via Orazio Flacco pare non fossero in funzione.

Il padre delle due ragazze, Luigi Valerio, da poco in pensione è rientrato a Cutro dopo aver svolto l’attività di imprenditore edile.

