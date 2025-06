Il senatore Occhiuto presenta un ddl per sostenere gli studenti con Dsa

la proposta

COSENZA Mario Occhiuto, senatore di Forza Italia, ha presentato un ddl per sostenere gli studenti con Dsa. «Ogni ragazzo che decide di intraprendere un percorso universitario ha diritto ad essere accompagnato e sostenuto, affinché sia messo nelle condizioni di esprimere al meglio i propri talenti. Per questo ho presentato, con la collega Annamaria Fallucchi, un disegno di legge che mira a garantire un concreto diritto allo studio agli studenti universitari con disturbi specifici dell’apprendimento. Troppe volte, nel silenzio e nella solitudine, questi ragazzi si trovano a lottare con ostacoli che la società potrebbe e dovrebbe aiutarli a superare. La personalizzazione dei percorsi, l’introduzione di tutor formati e il sostegno alla preparazione dei docenti sono passi fondamentali per costruire un’università realmente inclusiva. Chi studia con fatica spesso è anche chi studia con più determinazione. Sta a noi, con intelligenza e responsabilità, creare le condizioni perché nessuno sia lasciato indietro». Così il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto.​​​​