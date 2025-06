Dl sicurezza, il governo pone la fiducia in Senato

la discussione

ROMA Terminata la discussione generale nell’aula del Senato sul dl sicurezza, il governo ha posto la fiducia sul provvedimento. A prendere la parola il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. La fiducia è posta sul testo varato dal governo poiché né alla Camera né in Senato sono stati approvati emendamenti. In Aula è presente il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Dopo l’intervento di Ciriani, è stata quindi aperta la discussione generale sulla questione di fiducia. Il decreto è stato incardinato oggi e licenziato in una seduta lampo dalle commissioni dove non è stata esaminata neanche delle 131 proposte di modifica, tra le proteste delle opposizioni.