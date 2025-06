La Camera di Commercio di Cosenza si apre alla città – VIDEO

l’evento

COSENZA In occasione della Festa della Repubblica, la Camera di Commercio di Cosenza ha celebrato una giornata di apertura, dialogo e partecipazione con l’evento “Porte Aperte”, accogliendo cittadini, imprese, istituzioni e studenti all’interno della propria sede storica, oggi nota come Palazzo dell’Economia. Dalla visita agli spazi simbolo – come l’Elaioteca Dieta Mediterranea, l’Officina delle Idee Adriano Olivetti, la Biblioteca e il Museo Metrico – fino ai due momenti del Parlamento delle Imprese, il pubblico ha avuto l’opportunità di conoscere da vicino un luogo che appartiene a tutti e che rappresenta il cuore pulsante dell’economia locale. Momento topico della giornata, l’inaugurazione ufficiale del “Largo dell’Economia n. 1” alla presenza del Presidente Klaus Algieri, del Segretario Generale Erminia Giorno, del Sindaco di Cosenza Franz Caruso e del Vice Prefetto Vicario Rosa Correale. La rimozione del drappo, nello spiazzale antistante l’edificio camerale, ha suggellato l’impegno costante della Camera per la valorizzazione del territorio e delle sue forze produttive.

“La Camera affonda le sue radici nel 1812 – ha dichiarato il Presidente Algieri – con l’istituzione della Società Economica di Calabria Citra da parte di Carolina Bonaparte Murat. L’inaugurazione è l’ultimo tassello di un percorso lungo e costante di valorizzazione e impegno a favore delle forze economiche del territorio”. Nel corso della mattinata, la Sala Petraglia ha ospitato la seduta speciale del Parlamento delle Imprese con le scuole, che ha visto protagonisti gli studenti dell’IIS “Nitti – Da Vinci”, dell’IIS “Cosentino – Todaro – Mancini – Tommasi” e dell’IIS “Marconi – Guarasci” con domande, riflessioni e curiosità sui temi del lavoro, della formazione, dell’impresa e del futuro del territorio. “Abbiamo aperto le porte del nostro ente ai cittadini, alle imprese, alle istituzioni e alle scuole con l’intenzione di mostrare i luoghi in cui ogni giorno svolgiamo le nostre attività, far vivere e conoscere da vicino questo spazio che si trova nel cuore della città e che, proprio perché di un ente pubblico, appartiene a tutti. È con questo spirito – ha aggiunto il Presidente Algieri – che, attraverso la seduta del Parlamento delle Imprese alla presenza dei ragazzi, ci metteremo in ascolto: vogliamo comprendere i loro interessi, le loro aspettative, i loro desideri. Abbiamo il dovere di capire dove vogliono andare e la responsabilità di accompagnarli e sostenerli nel loro percorso.” Durante l’incontro, sono stati inoltre consegnati anche gli attestati ai ragazzi e ai mentor che hanno partecipato alla seconda edizione del progetto MentorTalk. Nel pomeriggio, spazio alla seconda seduta del Parlamento delle Imprese, dedicata alle imprese storiche. Il confronto ha offerto spunti preziosi sul ruolo della Camera come facilitatore, ponte tra le esigenze delle imprese e le opportunità del sistema economico. Si è parlato di semplificazione, di sostegno nei bandi e della necessità di un’azione pubblica sempre più vicina e concreta.

A fare da cornice all’intera giornata, il successo del Corner Photo, dove cittadini, giovani e imprenditori hanno potuto scattare una foto ricordo in Camera di Commercio e ricevere in cambio un gadget esclusivo, condividendo il proprio scatto anche sui social. Una giornata che ha lasciato il segno, nel segno dell’apertura, del dialogo e dell’identità economica condivisa.

